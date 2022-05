Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 05 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Capisco che siamo a fine stagione di, capisco che non c’avete voglia voi e non c’abbiamo voglia manco noi, ma manco ad appiopparci puntate TOTALMENTE inutili come quella di oggi, dai. Il mio commento allasi limiterà ad essere un recap delle inutilità che abbiamo ascoltato per oltre un’ora: – segnalazione della telespettatrice che ha visto Gianluca baciare una tizia non meglio identificata: momento inutile. Era già chiaro a tutti dalle scorse puntate che Gianlu c’è ha la malattia delle, e Biagio Di Maro ci ha pure spoilerato che c’ha una casetta apposita adibita al zezzo zelvaggio, con tutto il quartiere che lo sa e mormora. Di fronte a questo della segnalazione del presunto limone alla sconosciuta a noi che ce frega? Cioè è come guardare un film poliziesco e spoilerare la sparatoria quando ...