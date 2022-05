Un albero per ricordare il carabiniere Agosta di Pozzallo (Di giovedì 19 maggio 2022) Pozzallo – Giornata ricca di emozioni e partecipazione questo mercoledì 18 maggio, all’Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo. Un evento di alto valore civico, una giornata all’insegna della legalità, centrata sul ricordo del carabiniere maresciallo maggiore aiutante Alfredo Agosta di Pozzallo, ucciso in un agguato mafioso a Catania nel 1982. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Rogasi, Grazia Basile, ha tracciato il significato dell’evento all’interno del quale sono intervenuti anche i rappresentanti dell’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù” con in testa il presidente Fabio Ferrito. Nell’ambito del progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si”, che coinvolge i detenuti della casa circondariale di Ragusa, alla scuola è stato donato l’albero Prunus preso dal frutteto.Un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022)– Giornata ricca di emozioni e partecipazione questo mercoledì 18 maggio, all’Istituto Comprensivo Rogasi di. Un evento di alto valore civico, una giornata all’insegna della legalità, centrata sul ricordo delmaresciallo maggiore aiutante Alfredodi, ucciso in un agguato mafioso a Catania nel 1982. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Rogasi, Grazia Basile, ha tracciato il significato dell’evento all’interno del quale sono intervenuti anche i rappresentanti dell’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù” con in testa il presidente Fabio Ferrito. Nell’ambito del progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si”, che coinvolge i detenuti della casa circondariale di Ragusa, alla scuola è stato donato l’Prunus preso dal frutteto.Un ...

