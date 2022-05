Ultime Notizie – Carfagna a imprese: ‘Sfida si vince con rete tra pubblico e privato’ (Di giovedì 19 maggio 2022) “A chi fa impresa, agli enti locali troppo a lungo mortificati, ai professionisti che supportano la Pubblica amministrazione voglio dire: approfondite le opportunità che si aprono, studiate gli strumenti di sostegno alla progettazione che abbiamo incardinato e che abbiamo finanziato – ce ne sono almeno 13 segnalati anche sul sito del ministero per il Sud – suggeritene altri se avete idee migliori e collaborate per costruire quella rete pubblico-privato che può consentirci di vincere questa importante sfida”. E’ l’appello che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un video messaggio, lancia alla platea dei professionisti, delle partite Iva e delle piccole imprese rappresentati da Aepi, all’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ organizzato con Adnkronos. “La messa a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “A chi fa impresa, agli enti locali troppo a lungo mortificati, ai professionisti che supportano la Pubblica amministrazione voglio dire: approfondite le opportunità che si aprono, studiate gli strumenti di sostegno alla progettazione che abbiamo incardinato e che abbiamo finanziato – ce ne sono almeno 13 segnalati anche sul sito del ministero per il Sud – suggeritene altri se avete idee migliori e collaborate per costruire quella-privato che può consentirci dire questa importante sfida”. E’ l’appello che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, in un video messaggio, lancia alla platea dei professionisti, delle partite Iva e delle piccolerappresentati da Aepi, all’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ organizzato con Adnkronos. “La messa a ...

