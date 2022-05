Tacconi, il figlio: «Pronto a uscire da terapia intensiva» (Di giovedì 19 maggio 2022) «Dopo aver sconfitto un’altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto». Lo ha scritto sui propri canali social Andrea Tacconi in merito alle condizioni del padre, Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio. L’ex calciatore è ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) «Dopo aver sconfitto un’altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dallae verrà spostato in un nuovo reparto». Lo ha scritto sui propri canali social Andreain merito alle condizioni del padre, Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio. L’ex calciatore è ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 L'articolo

Advertising

BullaInterista : RT @CalcioFinanza: Tacconi, il figlio: «Probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto» http… - JEnricoC : RT @CalcioFinanza: Tacconi, il figlio: «Probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto» http… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Tacconi, il figlio: «Pronto a uscire da terapia intensiva»: «Dopo aver sconfitto un’altra feb… - CalcioFinanza : Tacconi, il figlio: «Probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto»… - savvucciu : @Max_Tacconi Anche Clinton, figlio di nn è stato adottato, o no? -