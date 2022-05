Summit Giuntoli-Spalletti: si parlerà di mercato e degli obbiettivi stagionali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il club azzurro programma la prossima stagione Sportitalia parla del futuro del Napoli. stando a quanto riporta la redazione della testata il club azzurro sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 maggio 2022) Il club azzurro programma la prossima stagione Sportitalia parla del futuro del Napoli. stando a quanto riporta la redazione della testata il club azzurro sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Spazio_Napoli : Questa sera, il tecnico Luciano #Spalletti e il direttore sportivo Cristiano #Giuntoli si sono incontrati a cena ??… - titty_napoli : RT @Napoli_Report: Le immagini del summit di mercato tra #Giuntoli e #Spalletti a Terrazza Calabritto. @manuelparlato @tvdellosport https:/… - DilectisG : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, Summit #Spalletti-#Giuntoli in corso Cena in un noto ristorante della città con vista sul...#Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, Summit #Spalletti-#Giuntoli in corso Cena in un noto ristorante della città con vista sul...… - Napoli_Report : Le immagini del summit di mercato tra #Giuntoli e #Spalletti a Terrazza Calabritto. @manuelparlato @tvdellosport -