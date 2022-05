Scogliere emerse | ok ufficiale per l' avvio dei lavori | si parte già entro l' estate | cantiere verso il fiume Tenna

Advertising

PORTO SANT'ELPIDIO - Primo tratto dellee vasca di prima pioggia sul litorale sud. E' stata appena pubblicata la determinazione per avviare l'intervento entro l'estate, giugno o agosto, come aveva anticipato il sindaco ...PORTO SANT'ELPIDIO - Un momento storico per la città. A dirlo è il sindaco Nazareno Franchellucci che lancia la bomba: iniziano i lavori per le. Venerdì il primo cittadino e il vice Daniele Stacchietti, con i tecnici e i progettisti del Comune, si sono incontrati con Carmar ed Eurobuilding che svolgeranno i lavori. Primo ...PORTO SANT’ELPIDIO - Primo tratto delle scogliere emerse e vasca di prima pioggia sul litorale sud. E’ stata appena pubblicata la determinazione per avviare l’intervento ...PORTO SANT'ELPIDIO - l’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Nazareno Franchellucci e del vicesindaco Daniele Stacchietti insieme ai tecnici e progettisti comunali hanno incontrato la dit ...