Rompicapo | quante mattonelle servono? Sbagliano anche i migliori

(Di giovedì 19 maggio 2022)i più bravi: tu riuscirai a dare la risposta giusta? Mettiti alla prova in questa nuova sfida. Le temperature si sono alzate notevolmente ed è ormai tutto pronto per una nuova estate; nonostante il sole e il caldo però, il web non fa mai mancare vari quiz, test e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Zazoom Blog

La domanda alla quale bisogna rispondere è dapersone è composta la famiglia Bianchi : all'inizio c'è scritto che il signore e la signora Bianchi hanno 6 figli . Ed ognuno di loro ha una ......sono effettivamente le possibilità di vittoria del "fronte repubblicano", della Francia che ... Si assisterà a undi sfide triangolari e quadrangolari, il cui esito potrebbe essere in ... Rompicapo | quante dita ci sono in questa mano Impossibile rispondere Ricercatori del Cnr e dell’Università di Bari dimostrano che per rivelare la presenza di singole molecole in un fluido biologico con un sensore a transistor con grandi interfacce bio-funzionalizzate s ...Ricci ha assicurato: "Si gioca alla Vitrifrigo Arena". Ma in realtà la soluzione per il 19 maggio non è stata ancora trovata ...