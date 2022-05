Psg-Metz: Mbappé squalificato sulla carta, ma potrà giocare regolarmente (Di giovedì 19 maggio 2022) Kylian Mbappé potrà essere a disposizione di Mauricio Pochettino nel contesto del confronto tra Paris Saint-Germain e Metz, valevole come ultima giornata della Ligue 1 2021/2022. Situazione abbastanza particolare relativamente all’esterno d’attacco francese, squalificato dal Giudice Sportivo della massima serie transalpina…ma certo ugualmente di poter scendere in campo, peraltro in occasione dei saluti pre-approdo al Real Madrid. Dopo l’ammonizione contro il Montpellier, la terza nelle ultime dieci giornate, Mbappé avrebbe dovuto concludere anzitempo la stagione attualmente in corso. Non sarà così perché la sentenza del Giudice Sportivo è arrivata nella giornata di sabato 14 maggio e, per regolamento della Ligue 1, dunque la squalifica sarebbe valida soltanto dalla settimana seguente all’ultima ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Kylianessere a disposizione di Mauricio Pochettino nel contesto del confronto tra Paris Saint-Germain e, valevole come ultima giornata della Ligue 1 2021/2022. Situazione abbastanza particolare relativamente all’esterno d’attacco francese,dal Giudice Sportivo della massima serie transalpina…ma certo ugualmente di poter scendere in campo, peraltro in occasione dei saluti pre-approdo al Real Madrid. Dopo l’ammonizione contro il Montpellier, la terza nelle ultime dieci giornate,avrebbe dovuto concludere anzitempo la stagione attualmente in corso. Non sarà così perché la sentenza del Giudice Sportivo è arrivata nella giornata di sabato 14 maggio e, per regolamento della Ligue 1, dunque la squalifica sarebbe valida soltanto dalla settimana seguente all’ultima ...

