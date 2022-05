Paura all’alba a Roma: esplosione a catena di contatori del gas, fiamme in strada. Scatta l’evacuazione (FOTO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Paura all’alba a Roma. Dalle ore 05:15 di questa mattina, tre squadre operative VV.F, due autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), stanno intervenendo in Via di Carcaricola,85 per un’esplosione, a seguito di un’incendio, di una decina di contatori del gas posizionati sul piano stradale. Non ci sono feriti, sono stati evacuati al momento circa dieci appartamenti. Sono stati coinvolti alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai contatori. L’utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al rispristino delle condizioni di sicurezza. Funzionario VVF, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Italgas e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022). Dalle ore 05:15 di questa mattina, tre squadre operative VV.F, due autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), stanno intervenendo in Via di Carcaricola,85 per un’, a seguito di un’incendio, di una decina didel gas posizionati sul pianole. Non ci sono feriti, sono stati evacuati al momento circa dieci appartamenti. Sono stati coinvolti alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai. L’utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al rispristino delle condizioni di sicurezza. Funzionario VVF, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Italgas e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Paura all’alba a Roma: esplosione a catena di contatori del gas, fiamme in strada. Scatta l’evacuazione (FOTO) - ChryTredici : RT @Ucrainarussia: ??#Terremoto in #Toscana, nuovo sciame sismico: attimi di paura all'alba per una scossa 3.3 - giek2 : RT @infoitinterno: Sciame sismico in Toscana: nuova scossa all’alba, paura a Firenze - infoitinterno : Sciame sismico in Toscana: nuova scossa all’alba, paura a Firenze -