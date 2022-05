Michele Placido, il grande attore e regista in cinque film cult (Di giovedì 19 maggio 2022) Compie oggi 76 anni Michele Placido. È uno degli attori e registi più rappresentativi del cinema italiano vincitore di un Orso d’argento a Berlino e di quattro David di Donatello. È attualmente il presidente del Teatro Comunale di Ferrara “A quattordici anni quando camminavo per il mio paese, lo facevo come se ci fosse una cinepresa dietro a me” Queste parole dimostrano come Michele Placido abbia sempre avuto la vocazione per lo spettacolo. Un amore che gli fece abbandonare la scelta iniziale fatta di diventare sacerdote come lo zio. Una passione coltivata lentamente quando a Roma era ancora in Polizia e poi esplosa con il successo a teatro. Infine l’arrivo al cinema e il grande successo con la televisione per il celebre ruolo del commissario Cattani nelle prime quattro stagioni della serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Compie oggi 76 anni. È uno degli attori e registi più rappresentativi del cinema italiano vincitore di un Orso d’argento a Berlino e di quattro David di Donatello. È attualmente il presidente del Teatro Comunale di Ferrara “A quattordici anni quando camminavo per il mio paese, lo facevo come se ci fosse una cinepresa dietro a me” Queste parole dimostrano comeabbia sempre avuto la vocazione per lo spettacolo. Un amore che gli fece abbandonare la scelta iniziale fatta di diventare sacerdote come lo zio. Una passione coltivata lentamente quando a Roma era ancora in Polizia e poi esplosa con il successo a teatro. Infine l’arrivo al cinema e ilsuccesso con la televisione per il celebre ruolo del commissario Cattani nelle prime quattro stagioni della serie ...

Advertising

luisa_pacelli : RT @fraurolo121: 'Di solito i premi li regalo ad amici e parenti. Non sono attaccato al premio in sé ma sono molto grato quando ne ricevo,… - rada_maja : RT @rada_maja: ????Compie 76 anni Michele Placido, attore e regista ?????? - TassoOfficial : Michele Placido, per sempre il commissario Cattani della 'Piovra', oggi compie 76 anni. - IlMattinoFoggia : Padre della #Basilicata , mamma della #Puglia , oggi, #19maggio 1946, ad Ascoli Satriano ( #Foggia ) nasce Michele… - SanremoAncheNoi : RT @fraurolo121: 'Di solito i premi li regalo ad amici e parenti. Non sono attaccato al premio in sé ma sono molto grato quando ne ricevo,… -

L'almanacco di oggi 19 maggio Santo S. Celestino V papa Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1890 Ho Chi Mihn 1939 Nancy Kwan 1946 Michele Placido 1967 Alexia Link Sponsorizzato - Proverbio Si vede il fine della nostra vita, ma non quello della nostra pazzia - Accadde oggi 1906 viene inaugurato il tunnel ferroviario di Simplon ... I migliori film in streaming di Michele Placido Compie oggi 76 anni Michele Placido , un artista il quale sia davanti che dietro la macchina da presa ha dato molto alla nostra cinematografia. Dopo aver iniziato come attore nei primi anni '70, lavorando con autori del ... ComingSoon.it I migliori film in streaming di Michele Placido L'attore, regista e sceneggiatore compie oggi 76 anni. Abbiamo selezionato per voi i più valevoli titoli in streaming della sua importante carriera. Io, matto spassoso tra palco e realtà Ma Vallanzasca mi ha sdoganato di Gianluca Brambilla Cabaret, cinema, serie tv, teatro. E, nel tempo libero, anche la pittura. In più di trent’anni di carriera non c’è palco che Stefano Chiodaroli, classe 1964, non abbia calcato: d ... Santo S. Celestino V papa Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1890 Ho Chi Mihn 1939 Nancy Kwan 19461967 Alexia Link Sponsorizzato - Proverbio Si vede il fine della nostra vita, ma non quello della nostra pazzia - Accadde oggi 1906 viene inaugurato il tunnel ferroviario di Simplon ...Compie oggi 76 anni, un artista il quale sia davanti che dietro la macchina da presa ha dato molto alla nostra cinematografia. Dopo aver iniziato come attore nei primi anni '70, lavorando con autori del ... I migliori film in streaming di Michele Placido L'attore, regista e sceneggiatore compie oggi 76 anni. Abbiamo selezionato per voi i più valevoli titoli in streaming della sua importante carriera.di Gianluca Brambilla Cabaret, cinema, serie tv, teatro. E, nel tempo libero, anche la pittura. In più di trent’anni di carriera non c’è palco che Stefano Chiodaroli, classe 1964, non abbia calcato: d ...