Mascherine pericolose in estate: l'esperta spiega perché (Di giovedì 19 maggio 2022) Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica e virologia spiega perché le Mascherine in estate sono dannose per la salute I no mask saranno soddisfatti. Anche se ormai le Mascherine sono quasi sparite dalle città anche in luoghi affollati e negli esercizi commerciali, molti medici ne raccomandano l'utilizzo per preservarsi dal Covid. Infatti L'articolo proviene da Consumatore.com.

