Lotta salvezza, l'Udinese contro la Salernitana perde Silvestri (Di giovedì 19 maggio 2022) l'Udinese all'ultima giornata affronta la Salernitana e lo farà senza Silvestri. Il portiere dei friulani fuori per infortunio l'Udinese perde il portiere Marco Silvestri per il prossimo match contro la Salernitana. Di seguito il comunicato nel club bianconero. «Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri è stato sottoposto stamane ad intervento chirurgico per un'ernia inguinale manifestatasi nei giorni scorsi. L'intervento è perfettamente riuscito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

