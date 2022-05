(Di giovedì 19 maggio 2022) “Mi domando come possa considerarsi libero un Paese in cui la libertà è garantita nella sua totalità per alcuni e centellinata per altri. Un Paese in cui idella Repubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l’affossamento di un disegno di legge che, pur in minima parte, mirava a tutelare la libertà di esistere di persone, cittadini, di uno Stato che continua a chiudere gli occhialla sue evidente transfobia, mentre conta il più alto tasso di omicidi di persone trans in Europa”. Parlando durante la cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, Emma Ruzzon, rappresentante degli studenti, si è rivolta con un duro attacco ai parlamentari cheil Ddl Zan parlando alla presenza del presidente della Repubblica Sergioe della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La studentessa Emma Ruzzon: 'E' libero uno Stato che affossa il ddl Zan?'. Lo dice in occasione degli 800 anni dell… - Agenzia_Ansa : Studentessa alle autorità presenti alla celebrazione degli 800 anni dell'Ateneo di Padova : 'E' libero uno Stato ch… - roberto8458782 : @Agenzia_Ansa Non è che la 'studentessa', volesse esternare interessi politici e/o altrui e/o personali ??? - neXtquotidiano : La studentessa che davanti a #Mattarella attacca i senatori che hanno affossato il Ddl Zan | VIDEO - valerianom1948 : Il discorso della Studentessa di Padova davanti a Mattarella riassume lo stato di Prostrazione nell quale Versa l'I… -

Agenzia ANSA

Masi sente già pienamente cittadina europea: circa il 67% era già uscita più d'una volta dai confini nazionali per le ragioni più varie. Quando latorna in Italia, di tempo ne è ...... Casellati - come possa considerarsi libero un Paese in cui i senatori della Repubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l'affossamento di un ddl, in minima parte, mirava a ... La studentessa Emma Ruzzon: 'E' libero uno Stato che affossa il ddl Zan' Quale percorso universitario scegliere dopo la laurea Rispetto ai compagni di scuola maschi, per molte studentesse c’è un ostacolo in più da superare prima di rispondere a questo interrogativo: gli s ...Ma che si sente già pienamente cittadina europea: circa il 67% era già uscita più d’una volta dai confini nazionali per le ragioni più varie. Quando la studentessa torna in Italia, di tempo ne è ...