La Serie A in tv vale un miliardo?

(Di giovedì 19 maggio 2022) Per quale ragione il campionato più combattuto degli ultimi dieci anni non sfonda in televisione? Perché gli ascolti dellaA sono in calo, dopo non essere mai decollati per tutta la stagione tra polemiche per i disservizi tecnologici e discussioni sui metodi di rilevamento? Il calcio in Italia è ancora la killer application per definizione, quel prodotto Premium senza il quale una piattaforma rischia di non stare sul mercato? Domande spontanee mettendo insieme tasselli di un unico puzzle, quello dei numeri della stagione della rivoluzione televisiva intorno al campionato, la passione per eccellenza degli italiani. In estate l'addio all'era Sky e del satellite e lo sbarco nel mondo dello streaming con la OTT DAZN. Poi mesi di discussioni e numeri in controtendenza rispetto alle previsioni, secondo le quali Sky non sarebbe sopravvissuta al nuovo sistema mentre DAZN ...