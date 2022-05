Juventus, Dybala non parte per Firenze: con la Lazio l’ultima partita in bianconero (Di giovedì 19 maggio 2022) Paulo Dybala ha chiuso l’avventura alla Juventus con il pareggio contro la Lazio. Quella resterà la sua ultima partita in bianconero. Come riporta Sky, l’argentino, in accordo con Allegri, salterà l’ultima trasferta della Serie A a Firenze. Per la gara contro la sfida di Italiano, dovrebbe invece rientrare tra i convocati Weston McKennie, reduce da un lungo stop. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Pauloha chiuso l’avventura allacon il pareggio contro la. Quella resterà la sua ultimain. Come riporta Sky, l’argentino, in accordo con Allegri, salteràtrasferta della Serie A a. Per la gara contro la sfida di Italiano, dovrebbe invece rientrare tra i convocati Weston McKennie, reduce da un lungo stop. SportFace.

