Joao Pedro lascia il Cagliari? Una squadra di A sull'italo-brasiliano! (Di giovedì 19 maggio 2022) Joao Pedro ha vissuto un anno di alti e bassi, sicuramente intenso. La convocazione con l'Italia, l'eliminazione dal Mondiale nella stessa sera per mano della Macedonia del Nord a Palermo, un campionato di sofferenza con il Cagliari che si vede costretto ancora una volta a giocarsi la salvezza con una campana, lo scorso anno il Benevento, quest'anno la Salernitana, fino all'ultima giornata. Joao Pedro Calciomercato UdineseL'attaccante italo-brasiliano questa volta può realmente dire addio all'isola. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Udinese starebbe pensando di strappare Joao Pedro ai rossoblu. Il tutto dipenderà anche dalla salvezza che passa da Salerno dei Cagliaritani.

