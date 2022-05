Istruzione | Gemma M5S | Formazione professionale decisiva per il futuro dell’Europa

(Di giovedì 19 maggio 2022) “La pandemia e le trasformazioni del mondo del lavoro impongono all’Unione Europea di rafforzare gli strumenti di riqualificazioneper riuscire a cogliere le migliori opportunità offerte dalle transizioni digitali e green. Le micro-credenziali possono contribuire al processo di specializzazione del personale in ottica di competenze digitali e verdi e alla riqualificazione dei lavoratori, purché ci siano una definizione e standard comuni, che ne garantisca la qualità, la portabilità e la trasparenza. Tuttavia, è importante sottolineare che le micro-credenziali dovrebbero essere solo uno strumento complementare e non possono sostituire i percorsi tradizionali di”. Così, ha dichiarato in un intervento in plenaria, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara ...

Il Denaro

Per questo motivo, un approccio olistico all'istruzione deve essere preservato e incoraggiato per ... così Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.