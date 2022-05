"In che acqua ci facciamo il bagno". Odore insopportabile e sversamenti illeciti, cosa svela "Striscia" | Guarda (Di giovedì 19 maggio 2022) Pinuccio di Striscia la Notizia si è collegato da Barletta per parlare di un canale che dovrebbe raccogliere le acque piovane, quindi acque senza nessun Odore, che però - evidentemente - contiene qualche sversamento illecito. Almeno stando agli odori insopportabili che emette. Si tratta del cosiddetto "Canale H": "Questo canale attraversa la zona industriale, qualcuno ha avuto il sospetto che vengano sversate delle cose che non potrebbero essere sversate", ha spiegato l'inviato del tg satirico. Michele Cianci, presidente del comitato "operazione aria pulita Bat", ha spiegato: "Purtroppo in questo canale, che avrebbe dovuto raccogliere solo acque reflue, fanno degli sversamenti illegali, inquinando gravemente la nostra zona. Chiediamo un intervento immediato, la stagione balneare sta per iniziare, dobbiamo portare i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Pinuccio dila Notizia si è collegato da Barletta per parlare di un canale che dovrebbe raccogliere le acque piovane, quindi acque senza nessun, che però - evidentemente - contiene qualche sversamento illecito. Almeno stando agli odori insopportabili che emette. Si tratta del cosiddetto "Canale H": "Questo canale attraversa la zona industriale, qualcuno ha avuto il sospetto che vengano sversate delle cose che non potrebbero essere sversate", ha spiegato l'inviato del tg satirico. Michele Cianci, presidente del comitato "operazione aria pulita Bat", ha spiegato: "Purtroppo in questo canale, che avrebbe dovuto raccogliere solo acque reflue, fanno degliillegali, inquinando gravemente la nostra zona. Chiediamo un intervento immediato, la stagione balneare sta per iniziare, dobbiamo portare i nostri ...

