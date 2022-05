In arrivo ‘Stranger Things 4’, e “fa molta più paura” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo i terribili eventi che avevano chiuso la terza stagione con il rocambolesco tentativo di riapertura della porta con il Sottosopra e la perdita dei poteri di Undici, ‘Stranger Things 4’, in arrivo in due volumi su Netflix il 27 maggio e il primo luglio prossimi, si annuncia come una spaventosa preparazione al gran finale, previsto nella quinta e ultima stagione. “Un mondo horror alla Nightmare”, hanno assicurato in una conferenza con la stampa internazionale due dei protagonisti, che fanno coppia sul set ma anche nella vita, Charlie Heaton (che interpreta Jonathan Byers) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler). La celebre serie creata dai geniali fratelli Duffer ha abituato il pubblico a salti repentini di genere, tra fantascienza, horror e commedia. Ma nella quarta stagione, il gruppo di ragazzi protagonisti si troverà a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo i terribili eventi che avevano chiuso la terza stagione con il rocambolesco tentativo di riapertura della porta con il Sottosopra e la perdita dei poteri di Undici,4’, inin due volumi su Netflix il 27 maggio e il primo luglio prossimi, si annuncia come una spaventosa preparazione al gran finale, previsto nella quinta e ultima stagione. “Un mondo horror alla Nightmare”, hanno assicurato in una conferenza con la stampa internazionale due dei protagonisti, che fanno coppia sul set ma anche nella vita, Charlie Heaton (che interpreta Jonathan Byers) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler). La celebre serie creata dai geniali fratelli Duffer ha abituato il pubblico a salti repentini di genere, tra fantascienza, horror e commedia. Ma nella quarta stagione, il gruppo di ragazzi protagonisti si troverà a ...

