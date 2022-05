Il pancione sfila sul red carpet di Cannes

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 maggio 2022) Adriana Lima lascia tutti a bocca aperta sul Reddella seconda serata di. Divina in un abito Balmain, insime al compagno Andre Lemmers, mette in mostra con fierezza la pancia, rendendo la gravidanza motivo di vanto. Una tendenza sempre più forte tra le celebrity, tra cui Rihanna, che stanno stravolgendo il dress-code della maternità. Addio ad abiti informi e pantaloni elasticizzati. La nuova moda premaman non rinuncia a capi firmati e silhouette attillate. Leggi anche › I look del primo Reddi2022 sono à la mode come non mai Leggi anche › Rihanna nei front row dellete: 3 look premaman audaci e ...