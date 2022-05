I 12 match point di Berrettini | i dolori di Nole | il titolo di Titsipas | la storia del tennis passa dal Bonfiglio

Advertising

Gazzetta_it : I 12 match point di Berrettini, i dolori di Nole e Federer: quanti fenomeni passati dal Bonfiglio - IMBili_ : @AndreaInterNews La prima, senza dubbio. Perdere lo scudetto sbagliando l’ennesimo match (championship) point sare… - FIPIC : ?????? | ???????? ?? ???? ???????????? ???????????????? ???????????? ?? ???????????????????? Match point per i padroni di casa, avanti 1-0 sulla Briantea84… - tuttomonza : GdS - Monza, derby e match point. Cellino furioso per gli infortuni - BaldiMarce : Come volevasi dimostrare. Grandi complimenti ai #Rangers, che meritavano fortemente l’#EuropaLeague. Sogno spentosi… -

Perdere fa male sempre, figurarsi dopo 12non sfruttati. 'Non ci ho dormito per due notti'. Nel 2014 Matteo Berrettini usciva al primo turno del Trofeo Bonfiglio di Milano contro l'australiano Harry Bourchier con il punteggio di ...Il clamorosoal 118' capita sul mancino di Kent, che si avventa sul cross del neo entrato Roofe trovando da due passi la respinta miracolosa di Trapp, con Davis che sulla ribattuta calcia ...Le semifinali, in testa e in coda, regalano emozioni senza limiti. Rebus irrisolvibile, quello della lotta per il tricolore: Conversano, dalla sua, compie un notevole passo in avanti vincendo a Sassar ...Brutta sconfitta per la Fiorentina, che fallisce il match point per (almeno) la Conference, dovendosi perciò giocare l'accesso all'Europa negli ultimi minuti dopo il pesante ...