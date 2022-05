' Ho visto quei corpicini sotto le ruote'

Advertising

corpodelledonne : RT @SMaurizi: io ho fatto il mio dovere: ho rivelato quei 2 cablo, oltre a migliaia di altri,grazie a Julian #Assange e #WikiLeaks, ho paga… - ottigrisi : RT @SMaurizi: io ho fatto il mio dovere: ho rivelato quei 2 cablo, oltre a migliaia di altri,grazie a Julian #Assange e #WikiLeaks, ho paga… - francy2368 : RT @SMaurizi: io ho fatto il mio dovere: ho rivelato quei 2 cablo, oltre a migliaia di altri,grazie a Julian #Assange e #WikiLeaks, ho paga… - Marco1999Busa : RT @SMaurizi: io ho fatto il mio dovere: ho rivelato quei 2 cablo, oltre a migliaia di altri,grazie a Julian #Assange e #WikiLeaks, ho paga… - Dock32M : RT @SMaurizi: io ho fatto il mio dovere: ho rivelato quei 2 cablo, oltre a migliaia di altri,grazie a Julian #Assange e #WikiLeaks, ho paga… -

Avvenire

""Hodei bambini rimasti intrappolati sotto le ruote " è sconvolta una maestra ". Questa immagine non la scorderò tanto facilmente". Mentre parla, una barella con una bimba sfila tra la gente. "...300 parlamentari si sono ridotti a 200, ovvero solo il 20% del totale. Altro che maggioranza. ... Fi nora abbiamoi 5 Stelle come dipendenti dalla poltrona. Non è possibile che Conte, alla ... Quei due, di fretta Parziale decisivo, vediamo se l’inerzia che vede la spagnola soffrire i ... ma soprattutto ora vince anche gli scambi più duri. Quelli di pura potenza, emblematico il braccio di ferro portato a casa ...L’inchiesta della Procura di Ascoli sulle morti sospette alla Rsa di Offida ha visto impegnati in prima linea il servizio di Medicina legale dell’Asur Marche, i carabinieri di Ascoli e delle stazioni ...