Guerra in Ucraina, si arrende il vicecomandante del battaglione Azov. Zelensky: “Armi laser russe segno del fallimento” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ottantacinquesimo giorno di Guerra in Ucraina: il conflitto prosegue soprattutto nel Sud e nell’Est del Paese. Oggi è prevista un’informativa del premier italiano Mario Draghi alle Camere. Secondo la Nato ci sarà una situazione di stallo nelle prossime settimane tra i due eserciti, che potrebbe favorire la ripresa dei negoziati. Lo ha spiegato la Cnn, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ottantacinquesimo giorno diin: il conflitto prosegue soprattutto nel Sud e nell’Est del Paese. Oggi è prevista un’informativa del premier italiano Mario Draghi alle Camere. Secondo la Nato ci sarà una situazione di stallo nelle prossime settimane tra i due eserciti, che potrebbe favorire la ripresa dei negoziati. Lo ha spiegato la Cnn, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - ale_dibattista : Ieri a @diMartedi ho avuto uno scontro con Riotta sull'informazione ai tempi della guerra in Ucraina, sull'espansio… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dare informazioni sulle armi inviate. Usa, Spagna,Uk hanno maggio… - akhetaton11 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il rischio della guerra è anche una 'crisi alimentare' ha detto Draghi. 'L'indice dei prezzi dei prodotti alime… -