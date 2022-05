Giro d'Italia, è bis azzurro. Oldani trionfa nella tappa Parma-Genova (Di giovedì 19 maggio 2022) Stefano Oldani si è imposto nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometr i. Secondo successo Italiano consecutivo dopo l'affermazione di Dainese, con il corridore... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 19 maggio 2022) Stefanosi è impostododicesimadeld’2022, da, di 204 chilometr i. Secondo successono consecutivo dopo l'affermazione di Dainese, con il corridore...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - Marciare60 : Ecco il vero schifo prettamente italico, essere presi in giro, e ottima la risposta di questo giovani verso chi dic… - InfinitoIsacco : RT @MicheleBonates3: Che bello vedere un Senatore della Repubblica pagato da noi,sicuramente con la scorta pagata da noi,che va in giro per… -