Expo 2030, Gualtieri: nasce comitato promotore, ci supporta Zetema (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “La delibera di oggi costituisce il comitato promotore per la candidatura di Roma a Expo 2030 e approva la proposta di statuto allegata. Lo statuto del comitato promotore ne regola l’attività e gli strumenti, non gestisce risorse economiche, e svolgerà una funzione di indirizzo.” “Le risorse sono assegnate a Roma Capitale, che opera attraverso la propria struttura e società in house. In particolare, in questa fase ci avvarremo del supporto di Zetema”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla delibera di istituzione del comitato promotore per Expo 2030. “Il comitato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “La delibera di oggi costituisce ilper la candidatura di Roma ae approva la proposta di statuto allegata. Lo statuto delne regola l’attività e gli strumenti, non gestisce risorse economiche, e svolgerà una funzione di indirizzo.” “Le risorse sono assegnate a Roma Capitale, che opera attraverso la propria struttura e società in house. In particolare, in questa fase ci avvarremo del supporto di”. Così il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla delibera di istituzione delper. “Il...

