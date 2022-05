Eintracht-Rangers, le reazioni social al rigore sbagliato dall’ex Juve Ramsey: “Chiederanno i danni” (Di giovedì 19 maggio 2022) Aaron Ramsey sbaglia il rigore che regala l’Europa League 2021/2022 all’Eintracht Francoforte. Il giocatore dei Glasgow Rangers, ex Juventus, è entrato nei tempi supplementari della finale a Siviglia, ma una volta sul dischetto la tensione si è fatta sentire. Il trofeo è andato alla formazione tedesca e i social si sono scatenati sull’ex bianconero, tra commenti ironici e qualche frecciatina: ecco alcuni commenti. Il problema non è tanto il rigore sbagliato. È il modo osceno in cui l’ha calciato. Era entrato al 117’ solo per tirarlo. Not bad . #Ramsey — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) May 18, 2022 Ramsey sbaglia il rigore e perde la finale. E poi c'è chi dice che non sia da ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Aaronsbaglia ilche regala l’Europa League 2021/2022 all’Francoforte. Il giocatore dei Glasgow, exntus, è entrato nei tempi supplementari della finale a Siviglia, ma una volta sul dischetto la tensione si è fatta sentire. Il trofeo è andato alla formazione tedesca e isi sono scatenati sull’ex bianconero, tra commenti ironici e qualche frecciatina: ecco alcuni commenti. Il problema non è tanto il. È il modo osceno in cui l’ha calciato. Era entrato al 117’ solo per tirarlo. Not bad . #— Enrico Turcato (@EnricoTurcato) May 18, 2022sbaglia ile perde la finale. E poi c'è chi dice che non sia da ...

Advertising

DiMarzio : #UELfinal | @Eintracht, una finale per tornare a vincere dopo oltre 40 anni - SkySport : ???? MARE BIANCA A SIVIGLIA ?? Stasera c'è Eintracht-Rangers ?? Come finirà la finale di Europa League? ? LIVE SU SKY S… - SkySport : EUROPA LEAGUE LA FINALE Eintracht-Rangers Dalle 20.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K #SkySport #EuropaLeague… - CalcioPillole : L'#Eintracht Francoforte vince l'#UELfinal e si porta a casa il secondo trofeo internazionale della sua storia. I… - sixmax972 : ...te pareva che l'unico a sbagliare un rigore in una finale europea non era uno juventino? Proprio non ce la possi… -