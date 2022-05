“È un maschietto!” Fiocco celeste per la coppia vip | ha affittato l’Olimpico per la festa

(Di giovedì 19 maggio 2022) Aspettano il primo figlio e dopo l’annuncio della dolce attesa, quello del sesso del bebè. Si chiama ‘Gender Reveal Party’ e quello dellavip è stato organizzato davvero in grande stile: Chiara Nasti incinta e Mattia Zaccagni hannol’intero stadio Olimpico di Roma per sapere e a far sapere a parenti e amici il colore del. Il calciatore della Lazio ha rivelato della gravidanza con l’esultanza dopo il gol siglato allo Spezia; l’influencer ha mostrato l’ecografia e il pancino appena accennato su Instagram. E l’altra sera Chiara Nasti incinta e il suo compagno hanno conosciuto il sesso del bebé di cui sono in attesa. Chiara Nasti incinta, alla scoperta del sesso del bebè Chiara Nasti incinta e il compagno hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega ...

Caffeina Magazine

È un. Pioggia di coriandoli azzurri, giochi di luci e spettacolo pirotecnico. Il calciatore della Lazio difficilmente dimenticherà questo gol.azzurro in casa Zaccagni - Nasti, anzi,...... festa nata in America in cui si svela se si è in attesa di uno una femminuccia (il ... Dunqueazzurro orosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni I due, insieme dall'estate 2021,... Chiara Nasti incinta affitta l'Olimpico per svelare il sesso del bebè La moda dei "gender reveal party", feste organizzate dalle coppie in dolce attesa per rivelare ad amici e parenti il sesso del nascituro, conquista anche gli stadi. Sì, ...Chiara Nasti-Zaccagni, fiocco rosa o azzurro Il primo figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarà un maschietto Una location davvero d’eccezione per un evento a cui sia Chiara Nasti che Mattia Zacc ...