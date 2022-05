Draghi | mistero sul cdm convocato d’urgenza

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 maggio 2022) Cosa sta succedendo? Che tiri una brutta aria nella maggioranza di governo non è certo una novità. Basta fare un po’ di cronistoria di questi ultimi giorni. La tensioni trae il centrodestra su delega fiscale e riforma del cataste. I malumori leghisti e grillini sui tre decreti di invio delle armi all’Ucraina. I problemi di tenuta delle coalizioni che reggono il governo, sia a destra che tra i progressisti. La bega della Commissione Esteri, dove Italia Viva, Forza Italia e Carroccio hanno giocato un tiro mancino a Giuseppe Conte che ha evocato la nascita di una “nuova maggioranza”. Senza contare che Forza Italia sembra a un passo dalla scissione, con l’alaana degli azzurri sempre più in difficoltà. Insomma: Mariotraballa. E in giro c’è chi già vocifera addirittura una crisi di governo. Possibile? Certo per far ...