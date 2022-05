Advertising

infoitinterno : Decaffeinato a 2 euro, il barista multato: “Il caffè a 1 euro ci rovinerà” - FabioMontale : Per fare un espresso occorrono 7 grammi di caffè. Quindi con un chilo di caffè si fanno circa 140 tazzine. Certo po… - infoitinterno : Il decaffeinato della discordia: ecco perché dovremmo pagare il caffè al bar 1,50 euro - SicilianoSum : Non meravigliatevi se pagherete 2 € per un caffè. ?????? #Italia - ShootersykEku : Aumentato il caffè e la miscela anche ... Chi dovrebbe controllare se il caffè è tagliato? -

Il titolare di un bar di Firenze è stato multato di millein quanto il costo del caffè non era esposto al bancone ; il prezzo delin questione (2), era indicato solo menù scaricabile tramite QR Code. Un cliente dopo aver consumato ilha chiamato i vigili ritenendo il prezzo troppo alto e ...... rivelando l'accaduto e sottolineando che ilin questione era un caffè ' di una ... ha scritto ancora), ma chiede ' che nessuno più si scandalizzi se paga un espresso due: è una ...Secondo lei i caffè nei bar sono tutti uguali: per capirsi quelli a 1 euro “Ci ho fatto l’abitudine, quando aprii in Via de’Neri fui preso di mira perché vendevo l’espresso a 1,50 euro, prezzo consid ...Finché il caffè costerà 1 euro, tutto ciò sarà impossibile; non è sostenibile per nessuno. Andiamo oltre la news e cerchiamo di capire da dove viene questa rabbia e perché, in realtà, il caffè dovremm ...