Coronavirus | i dati | 30 310 nuovi contagi e 108 vittime Tasso di positività al 12 | 2%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 30.310 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 30.408. Lesono invece 108, in calo rispetto alle 136 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono 247.471. Ieri erano stati 264.273. Ildiè al 12,2%, in lieve aumento rispetto all’11,5% di ieri. Sono 308 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.020, cioè 256 in meno rispetto a ieri. Sono 893.175 le persone attualmente positive al Covid. In totale sono 17.178.199 gli italianiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.738. I dimessi e i guariti sono ...