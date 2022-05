Cannes 2022, Alessandro Borghi e Luca Marinelli inseparabili ne Le otto montagne (Di giovedì 19 maggio 2022) La coppia mette in scena il romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti e concorre per la Palma d'oro. Il punto più alto, persino più elevato delle vette che si stagliano nel film Le otto montagne, si raggiunge con l’amicizia. Come quella che c'è tra i due attori Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) La coppia mette in scena il romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti e concorre per la Palma d'oro. Il punto più alto, persino più elevato delle vette che si stagliano nel film Le, si raggiunge con l’amicizia. Come quella che c'è tra i due attori

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - Agenzia_Ansa : Tom Cruise atterra a Cannes: 'Il vero cinema si gode in sala'. Nicole Kidman fuori dalla clip-omaggio. Ovazione per… - Italian : Da Cannes arriva in sala Bellocchio - CelebrityLifeN1 : Cannes 2022: Le celebrity alla cerimonia di apertura (Eva Longoria, Kath... - Agenzia_Ansa : CANNES | Una storia minima e per questo profonda. È quella dell'amicizia nata da bambini e proseguita da adulti ch… -