Calciomercato Napoli: decisi i primi tre obiettivi (Di giovedì 19 maggio 2022) Prima le cessioni, poi gli acquisti, o forse no. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo azzurro a Dimaro ha indicato la strada per il prossimo Calciomercato, ma ci sono e... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 maggio 2022) Prima le cessioni, poi gli acquisti, o forse no. Il presidente delAurelio De Laurentiis ieri durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo azzurro a Dimaro ha indicato la strada per il prossimo, ma ci sono e...

Advertising

claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato Napoli - Idea Mkhitaryan a parametro zero - if_seriea : #FCBarcelona tenta il doppio colpo in casa #sscnapoli . Primi colloqui avviati #Koulibaly #fabianruiz… - puntomagazine : #Spagna, il #Barcellona stima il costo del cartellino del centrale azzurro non più alto di 35 milioni di euro #News… - Luxgraph : Le Parisien: 'Di Maria si sente tradito dal Psg, la Juve all'orizzonte' -