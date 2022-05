Atletica: Tortu, Jacobs e Trost tra i protagonisti della mostra “Pop 10 Art Sport” (Di giovedì 19 maggio 2022) Presentata al Salone d’Onore del Coni la mostra “POP 10 Art Sport”, esposizione pittorica dell’artista Salvo Ardizzone che ha voluto celebrare il grande anno dello Sport italiano con alcuni dipinti che ritraggono le stelle del movimento azzurro. Da Filippo Tortu e Marcell Jacobs ad Alessia Trost, Sara Simeoni ma anche esponenti di altri Sport come Matteo Berrettini e Bebe Vio. La mostra resterà aperta fino al 22 maggio e gode del patrocinio di CONI, Sport e Salute, CIP, FIDAL, FIH, ANSMes, Sport City e Art Media Sport. Alla presentazione erano presenti tra gli altri il Presidente del Comitato Regionale Coni Lazio Riccardo Viola, il Presidente della Federazione Italiana di ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Presentata al Salone d’Onore del Coni la“POP 10 Art”, esposizione pittorica dell’artista Salvo Ardizzone che ha voluto celebrare il grande anno delloitaliano con alcuni dipinti che ritraggono le stelle del movimento azzurro. Da Filippoe Marcellad Alessia, Sara Simeoni ma anche esponenti di altricome Matteo Berrettini e Bebe Vio. Laresterà aperta fino al 22 maggio e gode del patrocinio di CONI,e Salute, CIP, FIDAL, FIH, ANSMes,City e Art Media. Alla presentazione erano presenti tra gli altri il Presidente del Comitato Regionale Coni Lazio Riccardo Viola, il PresidenteFederazione Italiana di ...

Advertising

OggiSportNotiz2 : ?? A Doha, nella prima tappa di #DiamondLeague, gli italiani non brillano (#Tamberi e #Tortu settimi) ma… - ansacalciosport : Atletica: Diamond League; Tortu settimo nei 200 di Doha. La gara è stata vinta da Lyles davanti a Kerley | #ANSA - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Atletica, per Filippo Tortu il bicchiere è mezzo pieno - infoitsport : Atletica, Diamond League: Tamberi delude all'esordio, Tortu non decolla nei 200 - SportRepubblica : Atletica, Diamond League: Tamberi delude all'esordio, Tortu non decolla nei 200 -