Ascolti tv, parte molto bene Giustizia per tutti: per Raoul Bova 20% di share (Di giovedì 19 maggio 2022) Un mercoledì sera diverso dal solito, il 18 maggio 2022 e questa mattina c'è grande attesa per i dati auditel per scoprire che cosa ha visto il pubblico in prima serata. Raoul Bova, riuscirà a conquistare anche il pubblico di Canale 5 con la nuova fiction Giustizia per tutti, dopo il grande successo portato a casa con Don Matteo 13? Ce lo rivelano i dati di ascolto: la fiction di Canale 5 in onda il 18 maggio 2022 è stata vista da una media di 3.736.000 spettatori. Ottimo risultato per Mediaset che ha atteso il momento giusto per tirare fuori dal cassetto una fiction pronta da anni. Solo Vanessa Incontrada con la prima puntata di Fosca Innocenti aveva fatto un risultato in linea con quello di Giustizia per tutti. Vedremo se anche nelle prossime serate il pubblico premierà questa seria, ...

