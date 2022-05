Amendola: 'Negoziare energia priorità, 27 paesi non possono subire ricatto su gas' (Di giovedì 19 maggio 2022) ''Adesso dobbiamo Negoziare anche l'energia, che è la priorità nazionale, stiamo costruendo dopo tanti anni di ritardi un'Unione dell'energia, 27 paesi non possono essere sotto ricatto dell'isteria ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) ''Adesso dobbiamoanche l', che è lanazionale, stiamo costruendo dopo tanti anni di ritardi un'Unione dell', 27nonessere sottodell'isteria ...

