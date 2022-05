Allan potrebbe tornare in Serie A: i dettagli della trattativa! (Di giovedì 19 maggio 2022) La Lazio del prossimo anno potrebbe dare inizio ad un ciclo. Lotito sembra disposto ad affidare a Tare i poteri necessari per poter fare in modo che il ds laziale possa regalare qualche colpo a Maurizio Sarri, permettendo al tecnico toscano di poter rimanere in scia delle prime quattro classificate di questa stagione e giocarsi un posto per l’Europa che conta. Allan Calciomercato LazioOltre che allo sforzo che la società biancoceleste farà per trattenere ancora un anno Milinkovic Savic, c’è da registrare un fermento intorno al mercato laziale. In difesa si parla di uno scambio tra Juventus e Lazio con Rugani verso Roma e Acerbi direzione Torino, a cui va aggiunta la trattativa per portare a Formello il capitano del Milan Alessio Romagnoli. A centrocampo il colpo potrebbe venire dall’Inghilterra ed è una vecchia conoscenza non solo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) La Lazio del prossimo annodare inizio ad un ciclo. Lotito sembra disposto ad affidare a Tare i poteri necessari per poter fare in modo che il ds laziale possa regalare qualche colpo a Maurizio Sarri, permettendo al tecnico toscano di poter rimanere in scia delle prime quattro classificate di questa stagione e giocarsi un posto per l’Europa che conta.Calciomercato LazioOltre che allo sforzo che la società biancoceleste farà per trattenere ancora un anno Milinkovic Savic, c’è da registrare un fermento intorno al mercato laziale. In difesa si parla di uno scambio tra Juventus e Lazio con Rugani verso Roma e Acerbi direzione Torino, a cui va aggiunta la trattativa per portare a Formello il capitano del Milan Alessio Romagnoli. A centrocampo il colpovenire dall’Inghilterra ed è una vecchia conoscenza non solo ...

