VIDEO De Luca | “Moscati tra i 3-4 ospedali migliori della regione”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Ildi Avellino è tra i 3 o 4, bisogna essere orgogliosi. E’ più troviamo qualità umana e professionale, più siamo impegnati ad investire risorse nelle nuove tecnologie”. Così il governatoreCampania, Vincenzo Dequest’oggi presso il nosocomio di Contrada Amoretta. La tappa è dovuto all’avvio di due nuove attività per l’ospedale irpino: la chirurgia robotica d’avanguardia e il centro sperimentale in ambito oncoematologico. Deha avuto modo di ringraziare il personale medico per l’impegno profuso durante la pandemia nonostante la carenza d’organico. Denon dimentica di far chiarezza sul caso “Landolfi” di Solofra: “Quando nei territori ...