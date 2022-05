?Vadim Shishimarin a processo per crimini di guerra, il primo soldato russo accusato si dichiara colpevole (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Ucraina respira la prima boccata di giustizia. Vadim Shishimarin si è dichiarato colpevole. Davanti al Tribunale di Kiev, il primo soldato russo processato per crimini di guerra e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Ucraina respira la prima boccata di giustizia.si èto. Davanti al Tribunale di Kiev, ilprocessato perdie...

Advertising

RaiNews : Nel primo processo per crimini di guerra in corso a Kiev, Vadim Shishimarin, soldato russo di 21 anni, si è dichiar… - Corriere : Crimini di guerra, Vadim Shishimarin si dichiara colpevole - ilpost : Il primo soldato russo processato in Ucraina per crimini di guerra si è dichiarato colpevole - slash75Gv : Vadim Shishimarin si è dichiarato colpevole di crimini di guerra: aveva scelta? - Savj1951 : RT @tempoweb: Guerra in Ucraina, il soldato russo Vadim Shishimarin si dichiara colpevole di crimini di guerra #vadimshishimarin #ucraina #… -