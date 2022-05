Usava l’auto di servizio per esigenze personali: denunciato funzionario (Di mercoledì 18 maggio 2022) denunciato per peculato d'uso e truffa ai danni di un ente pubblico un funzionario del Comune di Isernia, per aver utilizzato l'auto di servizio per esigenze personali. Dalle indagini svolte dalla Questura di Isernia, è emerso che il funzionario... Leggi su today (Di mercoledì 18 maggio 2022)per peculato d'uso e truffa ai danni di un ente pubblico undel Comune di Isernia, per aver utilizzato l'auto diper. Dalle indagini svolte dalla Questura di Isernia, è emerso che il...

