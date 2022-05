Un film su Leonardo stasera a Capanne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi alle ore 21,15, nei locali del cinema Teatro Enzo Terreni, a Capanne, vi sarà la programmazione del film "Quel genio del mio amico". Un film dedicato a Leonardo da Vinci dove, come comparse, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi alle ore 21,15, nei locali del cinema Teatro Enzo Terreni, a, vi sarà la programmazione del"Quel genio del mio amico". Undedicato ada Vinci dove, come comparse, ...

Advertising

FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film questa sera in #Tv?? 21,20 #RaiDue Equalizer 2 con Denzel Washington, Bill Pullman 21,30 tv8 Revenant di Alej… - blancoblanco_ : Leonardo Di Caprio investe nella catena di fast food vegani Neat Burger ' Leonardo di Caprio, ormai, non è più not… - leonardo_b69 : @lucianocapone Scenari che nemmeno Le Carré avrebbe potuto immaginare: un presidente americano agente del KGB ed un… - FraLauricella : ???#Film questa sera in #Tv?? 21,20 #RaiDue Equalizer 2 con Denzel Washington, Bill Pullman 21,30 tv8 Revenant di… - leonardo_film : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Se la Finlandia abbandonasse la sua neutralità sarebbe un errore. Lo ha detto Putin, in una telefonata con il p… -