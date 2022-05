Ultime Notizie – Reddito cittadinanza, per Navigator nuovi contratti collaborazione dal 1 giugno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Via libera alla ricontrattualizzazione dei circa 1.800 Navigator a partire dal prossimo 1 giugno. Ad ufficializzare l’intesa raggiunta tra governo e sindacati alla fine dello scorso aprile, il Dl aiuti pubblicato ieri in G.U al cui interno ha trovato posto la norma concordata. Una decisione attesa, questa, considerato che dal 1 maggio scorso questi lavoratori, assunti dallo Stato nel 2019, al termine di un complicato concorso pubblico e i cui contratti sono poi stati prorogati per due volte, erano rimasti senza lavoro. In attesa perciò del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai Cpi, questi lavoratori sono ora ricontrattualizzati da Anpal Servizi Spa per 2 mesi, alle medesime condizioni degli incarichi terminati, a decorrere dal 1° giugno prossimo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Via libera alla ricontrattualizzazione dei circa 1.800a partire dal prossimo 1. Ad ufficializzare l’intesa raggiunta tra governo e sindacati alla fine dello scorso aprile, il Dl aiuti pubblicato ieri in G.U al cui interno ha trovato posto la norma concordata. Una decisione attesa, questa, considerato che dal 1 maggio scorso questi lavoratori, assunti dallo Stato nel 2019, al termine di un complicato concorso pubblico e i cuisono poi stati prorogati per due volte, erano rimasti senza lavoro. In attesa perciò del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai Cpi, questi lavoratori sono ora ricontrattualizzati da Anpal Servizi Spa per 2 mesi, alle medesime condizioni degli incarichi terminati, a decorrere dal 1°prossimo ...

