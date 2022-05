Trapani e tronchesi in uno scenario agghiacciante | la stanza delle torture della banda che terrorizzava Roma

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’operazione di arresto ade La Rustica apre uno spaccato sui terribili e crudeli metodi di Daniele Carlomosti, detto ‘il Gigante’, e affiliati, di cui aveva paura persino Carminati. Dalle camere di tortura per chi non pagava al tentato omicidio del fratello, tutto quello che c’è da sapere su unaoperazioni più grosse degli ultimi anni che ha sgominato una4 bande che si spartiva gli affari illeciti nella Capitale “Quelli so brutti forte compà”: è così che Massimo Carminati “Er cecato”, narcotrafficante e terrorista nero noto come il re “terra di mezzo”, ha definito il clan di Daniele Carlomosti, che, in poco tempo, si è preso tutto il quartiere de la Rustica nella capitale per farne il suo fortino. Daniele Carlomosti e la moglieSi ...