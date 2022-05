Tasse sugli immobili di proprietà, l'incontro al Cis di viale Etruria a Roma (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una tavola rotonda per affrontare uno dei temi più dibattuti nelle settimane, ovvero il carico fiscale sugli immobili. Si terrà giovedì 19 maggio alle 18, presso il Cis di viale Etruria a Roma. Un appuntamento promosso da Realtà Nuova. Dopo l'introduzione di Domenico Gramazio, segretario Generale del Cis, si alterneranno l'imprenditrice Monica Ciccolini, il consulente del Lavoro Marco Bertucci, Pietro Giubilo già sindaco di Roma, Sergio Menicucci, già direttore della rivista “Piccola proprietà Edilizia” e il notaio Claudio Togna. L'evento sarà trasmesso sul canale 165 della tv digitale terrestre e sul Canale 86 di One Tv Roma. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una tavola rotonda per affrontare uno dei temi più dibattuti nelle settimane, ovvero il carico fiscale. Si terrà giovedì 19 maggio alle 18, presso il Cis di. Un appuntamento promosso da Realtà Nuova. Dopo l'introduzione di Domenico Gramazio, segretario Generale del Cis, si alterneranno l'imprenditrice Monica Ciccolini, il consulente del Lavoro Marco Bertucci, Pietro Giubilo già sindaco di, Sergio Menicucci, già direttore della rivista “PiccolaEdilizia” e il notaio Claudio Togna. L'evento sarà trasmesso sul canale 165 della tv digitale terrestre e sul Canale 86 di One Tv

Advertising

AryelLucciola : RT @susymurzi: @AlexS8338 @AryelLucciola Un commerciante in Italia sugli utili paga il 70 per cento di tasse - susymurzi : @AlexS8338 @AryelLucciola Un commerciante in Italia sugli utili paga il 70 per cento di tasse - mrcllznn : @Labur1967 @gabrieligm Sostieni misure eque e solidali e non questa distribuzione senza controlli preventivi, che p… - mittdolcino : Scommetto: la legge per calmierare le bollette con gli extra profitti energetici verrà rifiutata dalle corti italia… - christi35368370 : @ugoarrigo @alde68 abbiamo le tasse più alte sugli stipendi medi. -