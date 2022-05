Stadio Arechi | ecco il piano della Questura

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo fatto lavoro analisi sui flussi di transito rispetto all’evento e siamo riusciti. Ricavare una partecurva nord con mille posti ai tifosiSalernitana”: lo ha confermato questa mattina ai giornalisti salernitani il vice questore Pasquale Picone illustrando altri dettagli delche con la Prefettura monitorerà la sicurezza e l’ordine, a partire dal fatto che l’accesso a questi tifosi sarà garantito dall’ultimo tornello dei distinti. Luci e ha anche chiarito che la curva nord destinata al settore ospiti non viene aperta ai tifosi granata perché non esistono percorsi diversificati in grado di non far incontrare le due tifoserie. Per quanto riguarda iltraffico , il vice Questore ha invitato tutti a raggiungere loattraverso la ...