She-Hulk serie tv, quando esce? Quante puntate sono? Trama e curiosità (Di mercoledì 18 maggio 2022) Disney aveva già assicurato l’uscita di She Hulk entro il 2022 ma ora abbiamo finalmente una data ufficiale. Durante i Disney Upfronts 2022 è stato infatti confermato che la nuova serie TV arriverà ufficialmente il 17 agosto, come d’altronde emerso anche nel trailer ufficiale. Ma di cosa parla She Hulk? Ovviamente la serie TV si basa sul personaggio di She Hulk, presente nei fumetti Marvel, ovvero l’alter ego dell’avvocato Jennifer Susan Walters, cugina di Hulk/Bruce Banner. Come ha ottenuto i poteri? Tramite una trasfusione di sangue del cugino, che le ha donato anche una caratteristica particolare rispetto a Hulk: lei, infatti, può scegliersi quando trasformarsi. Nel corso delle puntate, la procuratrice legale sarà chiamata a ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Disney aveva già assicurato l’uscita di Sheentro il 2022 ma ora abbiamo finalmente una data ufficiale. Durante i Disney Upfronts 2022 è stato infatti confermato che la nuovaTV arriverà ufficialmente il 17 agosto, come d’altronde emerso anche nel trailer ufficiale. Ma di cosa parla She? Ovviamente laTV si basa sul personaggio di She, presente nei fumetti Marvel, ovvero l’alter ego dell’avvocato Jennifer Susan Walters, cugina di/Bruce Banner. Come ha ottenuto i poteri? Tramite una trasfusione di sangue del cugino, che le ha donato anche una caratteristica particolare rispetto a: lei, infatti, può scegliersitrasformarsi. Nel corso delle, la procuratrice legale sarà chiamata a ...

Advertising

kissingsue : In she hulk ci voglio eros. - MegaNerd__ : È appena stato diffuso il primo trailer in italiano della serie Marvel Studios dedicata alla Gigantessa di Giada, e… - TSOWrestling : Anche David Otunga arriva nel mondo dei supereroi // #TSOW #TSOS - MegaNerd__ : I Marvel Studios hanno rilasciato il trailer doppiato in italiano di #SheHulkAttorneyatLaw, la nuova serie TV in ar… - Mawrdock : @sh65ann Ma infatti, e per altro loro il budget lo hanno perché ho visto prodotti fatti con due soldi e con una chi… -