Segrate | P-38-La Gang | cancellata l' esibizione prevista alla tre giorni del festival musicale Mi Ami 2022 che si terrà regolarmente

Advertising

La Repubblica

...della band P38 - La. Dopo l'esibizione al concerto per il Primo Maggio, quando dal palco avevano inneggiato alle Br, il "collettivo musicale artistico insurrezionale" dovrebbe esibirsi a......che erano state sollevate a seguito dell'esibizione della band mascherata P38 - Ladurante un loro concerto il Primo Maggio, ora torneranno a suonare in Martesana, più precisamente a... Band pro Brigate Rosse, hanno un nome i quattro componenti del gruppo P38 Non si fermano le polemiche sull'esibizione della band P38-La Gang. Dopo l'esibizione al concerto per il Primo Maggio, quando dal palco avevano inneggiato alle Br, il "collettivo musicale artistico in ...Dopo le polemiche che erano state sollevate a seguito dell'esibizione della band mascherata P38-La Gang durante un loro concerto il Primo Maggio, ora torneranno a suonare in Martesana, più precisamen ...