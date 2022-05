Ricerca, Cnr: dal PH degli organelli cellulari sarà possibile rilevare la presenza di un cancro (Di mercoledì 18 maggio 2022) I Ricercatori del Cnr di Lecce e dell’Università del Salento hanno messo a punto una nuova metodica per studiare in modo efficace e accurato il ph degli organelli cellulari che può rivelare l’insorgenza o la progressione di alcune malattie come il cancro. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Acs Applied Materials & Interfaces”, si è concentrato sulle variazioni a livello intracellulare del grado di acidità. “All’interno di una cellula animale, la funzione degli organelli dipende anche dall’instaurarsi e dal mantenimento di un determinato pH in ciascuno di loro. Un equilibrio dinamico e finemente regolato nel processo di importazione di protoni negli organelli è alla base dell’omeostasi del pH, nel citoplasma e in altri compartimenti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Itori del Cnr di Lecce e dell’Università del Salento hanno messo a punto una nuova metodica per studiare in modo efficace e accurato il phche può rivelare l’insorgenza o la progressione di alcune malattie come il. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Acs Applied Materials & Interfaces”, si è concentrato sulle variazioni a livello intracellulare del grado di acidità. “All’interno di una cellula animale, la funzionedipende anche dall’instaurarsi e dal mantenimento di un determinato pH in ciascuno di loro. Un equilibrio dinamico e finemente regolato nel processo di importazione di protoni negliè alla base dell’omeostasi del pH, nel citoplasma e in altri compartimenti ...

