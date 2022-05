Quanto spende la Russia per condurre la guerra in Ucraina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel mese di aprile la Russia ha speso oltre 300 milioni di dollari al giorno per la Difesa, e cioè circa 280 milioni di euro, a causa del prolungarsi delle ostilità in Ucraina. Rispetto al periodo pre bellico si tratterebbe di una cifra più che raddoppiata, secondo Quanto rivelato dal Moscow Times che ha citato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel mese di aprile laha speso oltre 300 milioni di dollari al giorno per la Difesa, e cioè circa 280 milioni di euro, a causa del prolungarsi delle ostilità in. Rispetto al periodo pre bellico si tratterebbe di una cifra più che raddoppiata, secondorivelato dal Moscow Times che ha citato InsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : La mappa della spesa militare nel mondo ?? In Europa la quantità di risorse spese nel settore bellico continua ad a… - madheats : @Attacco_d_pane @EffeMoni @Grasiento @DupsVLF “Colpi del cazzo” come Ibra e Giroud? dai.. non si possono comprare 1… - ZoidbergDottor : @gabrieligm @pocket_tra @PoliticaPerJedi Vai a informarti quanto è il RDC per ogni famiglia in condizioni critiche… - PesaresiFranco : La regione #Marche spende molto meno per la #prevenzione sanitaria (-44%) e l'assistenza sanitaria territoriale (… - pinco_pallino27 : Ma quanto spende #Putin in Italia??? Ma davvero valiamo così tanto??? E vogliamo davvero dare un patrimonio del gen… -