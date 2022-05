Quanti sono stati gli errori nella rimozione di post da parte di Facebook

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’altro giorno vi abbiamo riportato la testimonianza di una utente che, pubblicando suun nostro vecchio articolo su un gesto di intimidazione nei confronti di Greta Thunberg (un manichino con le treccine appeso a un cavalcavia), si è vista bloccare il suo account per diversi giorni. Un problema non da poco: ilveniva considerato una sorta di istigazione al suicidio e, per questo motivo, all’utente è stato sospeso il profilo. Peccato che non si trattasse affatto di una istigazione al suicidio, ma di una notizia verificata e riportata correttamente da un sito di news (registrato, tra le altre cose, anel portale appositamente dedicato alle pagine di news). Possiamo immaginare sicuramente che il contesto di questapossa essere quello che si evince dal rapporto trimestrale ...