Pur di screditare Draghi, certi opinionisti mettono i crimini di Putin in secondo piano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La guerra continua. Il tempo che trascorre continua a far emergere con forza tutte le fake news e le falsità del criminale Putin. In tutto questo l’informazione italiana ha il triste primato di ospitare quotidianamente i rappresentanti della linea Putin all’interno delle solite trasmissioni televisive. Programmi tv stantii e ripetitivi sempre con i soliti personaggi in cerca di visibilità ma che non voterà nessuno. E se l’informazione italiana è molto indietro nelle classifiche mondiali un motivo ci sarà. Abbiamo pochi giornalisti che fanno bene il loro lavoro e hanno rispetto del codice deontologico. Molto spesso sono servi della linea editoriale scelta e non osano contraddirla. Ma analizziamo la tv italiana. Ormai all’esagitato Orsini non sanno più che cosa fargli dire e fare per cercare di suscitare scandalo e audience. Che pena. Hanno avuto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La guerra continua. Il tempo che trascorre continua a far emergere con forza tutte le fake news e le falsità del criminale. In tutto questo l’informazione italiana ha il triste primato di ospitare quotidianamente i rappresentanti della lineaall’interno delle solite trasmissioni televisive. Programmi tv stantii e ripetitivi sempre con i soliti personaggi in cerca di visibilità ma che non voterà nessuno. E se l’informazione italiana è molto indietro nelle classifiche mondiali un motivo ci sarà. Abbiamo pochi giornalisti che fanno bene il loro lavoro e hanno rispetto del codice deontologico. Molto spesso sono servi della linea editoriale scelta e non osano contraddirla. Ma analizziamo la tv italiana. Ormai all’esagitato Orsini non sanno più che cosa fargli dire e fare per cercare di suscitare scandalo e audience. Che pena. Hanno avuto da ...

